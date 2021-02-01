В центре Краснодара установили торговый павильон для сельхозпродукции

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Социальный павильон для желающих продать излишки выращенного урожая установили на пересечении улиц Мира и Коммунаров. Он рассчитан на 10 торговых мест.

- На этом месте всегда была несанкционированная торговля, пожилые люди периодически торговали там петрушкой, цветами. Сейчас для них оборудовано место, они могут торговать бесплатно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Мэр поручил проследить, чтобы в павильоне не занимали места перекупщики. Места созданы для тех, кто на своих пригородных садовых участках выращивает сельхозпродукцию.

- Дизайн павильона разработали специалисты городского департамента архитектуры и градостроительства. Конструкция очень удобная. И дальше будет рассматривать создание подобных бесплатных точек, - добавили в мэрии.