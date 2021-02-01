В МЧС предупредили о лавиноопасности в горах Краснодарского края

Фото: 23.mchs.gov.ru

В Краснодарском крае распространили экстренное предупреждение. Спасатели предупредили, что в горах региона очень лавиноопасно. Снег может сойти в любой момент. Опасно выше 2500 метров будет с 1 по 4 февраля.

- С 1 по 4 февраля в горах Краснодарского края, кроме Сочи, выше 2500 метров лавиноопасно. Прогнозируется возникновение ЧС, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередач, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели попросили соблюдать все меры безопасности, а при чрезвычайных ситуациях набирать «01», с мобильного - «101».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в регионе предупредили об усилении ветра. Сильнее всего будет дуть на Черноморском побережье, особенное в районе Анапы, Новороссийска и Геленджика.