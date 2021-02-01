На Кубани скончались еще 19 человек с коронавирусом

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают умирать люди с COVID-19. Число летальных исходов пока не снижается. По данным на 1 февраля за последние сутки скончались еще 19 человек. Сочи стал самым смертельным за день.

- В Сочи за сутки умерло шесть человек. В инфекционной больнице №2 скончался 78-летний мужчина, в городской больнице №3 – 84-летний пациент, в горбольнице №4 – 67-летний. В горбольнице №5 не стало троих мужчин в возрасте 62, 68 и 83 лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Вторым в рейтинге смертности от ковид стал Лабинск, там ЦРБ не спасли трех человек: местную жительницу 76 лет, 67-летнего мужчину из Отрадненского района и 84-летнего жителя Успенского района.

В Краснодере умерли 71-летняя жительница Северского района и 72-летний местный житель. В Северской ЦРБ не стало 84-летнего жителя Динского района и 83-летней женщины из Краснодара.

Врачам Крымской ЦРБ не удалось спасти двух пациентов из Темрюкского района – мужчину 70 лет и женщину 68 лет. 50-летний житель Красноармейского района и 55-летний житель Славянского района скончались в Красноармейской ЦРБ.

В Темрюкской ЦРБ перестало биться сердце 70-летней краснодарки. В Тихорецкой ЦРБ ушел из жизни 65-летний пациент из Кавказского района.

С начала пандемии COVID-19 на Кубани зафиксировали 1488 летальных случаев.

Ранее «Комсомолка» назвала города и районы с новыми случаями заболевания COVID-19.