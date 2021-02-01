«Канатная дорога сползает в реку»: В Горячем Ключе ответили на переживания жителей из-за опоры у оврага

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В паблик Горячего Ключа местная жительница прислала видео, на кадрах – опора канатной дороги. Женщина прокомментировала, что столб находится напротив Старого замка и скоро сползет в реку вместе с оползнем.

- Некоторые опоры наклонились уже на 1,5 местра. Проблемы, по всей видимости, связаны с вырубкой здесь лесного массива. Корни деревьев раньше удерживали склон. Это почему-то не учли строители. Кстати, строили канатку без разрешения на строительство, которого нет и до сих пор, - предположила местная жительница.

Но строительная компания оперативно отреагировала на ролик и уверила, что никакой опасности нет.

- Канатная дорога в Горячем Ключе соответствует техническим требованиям, установленным проектом. Опоры канатной дороги установлены в соответствии с разработанным проектом. Уклон отдельных опор достигает 15°, что необходимо для правильного распределения нагрузки на фундамент при эксплуатации канатной дороги. Проектные решения были разработаны на основании инженерных изысканий. Расчёт фундаментов выполнен с учётом геологических особенностей площадки, - сообщили в пресс-службе ООО «Прогресс-Инвест».