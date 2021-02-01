В Краснодарском крае компанию «Базэл Аэро» переименовали в «Аэродинамика»

Фото: krr.aero

Один из крупнейших холдингов России «Базэл Аэро», который управляет аэропортами Сочи, Краснодара и Анапы, переименован в «Аэродинамика».

- Смена имени компании связана с изменением масштаба деятельности компании, долгосрочной стратегии и отображает новый этап развития холдинга. «Базэл Аэро» прочно ассоциировался только с аэропортами Краснодарского края, но после стремительного расширения географии до Владивостока и целей по расширению активов, перестало соответствовать новой концепции, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» представители компании.

Ранее были изменены стили аэропортов, представлены новые логотипы. В перспективе много проектов, один из них - новый аэровокзальный комплекс в Краснодаре. Планируется, что он будет площадью около 85 тысяч квадратных метров и станет одним из крупнейших региональных мультимодальных хабов в стране.