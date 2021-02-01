СК в Армавире начал проверку обстоятельств пожара с двумя погибшими

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Сотрудники СК в Армавире начали доследственную проверку обстоятельств пожаре в частном доме на улице Ленина, в результате которого погибли местные жители.

Накануне к 50-летнему хозяину дома в гости пришел его 48-летний приятель. Мужчины выпивали. Через некоторое6 время соседи заметили пламя, вырывавшееся из окон дома и густой черный дым.

На место прибыли пожарные и довольно быстро сумели потушить пламя. В одной из комнат они обнаружили тело 48-летнего мужчины. Хозяин дома с тяжелым отравлением угарным газом был доставлен в больницу, но вскоре умер.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

- В настоящее время следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе точной причины и очага возгорания,- сообщает СУ СК по краю.