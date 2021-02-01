Умная телефония: около четырех тысяч организаций на Юге выбрали «Виртуальную АТС» от «Ростелекома» в 2020 году

Фото: Ростелеком.

Около четырех тысяч коммерческих компаний и государственных организаций подключили сервис «Виртуальная АТС» от «Ростелекома» за 2020 год на Юге. Наибольшее количество пользователей национальный цифровой провайдер обеспечил связью в Волгоградской области, Краснодарском и Ставропольском крае. На сегодняшний день абонентская база компании по этой услуге составляет более восьми тысяч клиентов.

Сервис «Виртуальная АТС» – это облачная цифровая телефония с функциями переадресации, распределения и записи звонков. Система не предполагает приобретения специального телекоммуникационного оборудования, легко настраивается и адаптируется под масштаб задач заказчика. Все записи при необходимости сохраняются на облачном сервере «Ростелекома» и доступны из личного кабинета клиента. Сервис обеспечивает подключение как внутренней короткой нумерации, так и городские, а также федеральные номера с кодом 8 800.

«Цифровая телефония, которая пришла на смену традиционной, значительно расширяет возможности бизнеса и делает его более клиентоориентированным. При использовании нашего сервиса ни один входящий звонок не будет потерян, настраиваемая переадресация автоматически переведет вызов на нужного сотрудника, а запись обеспечит прозрачность всех переговоров и возможность анализа разговоров для корректировки или разбора сложных ситуаций. Особое преимущество система даст при подключении голосового помощника с искусственным интеллектом, который может взять на себя диалог с клиентами, тем самым позволив сэкономить на персонале кол-центра или снизить на него нагрузку», – отметил Константин Боженов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком».

В период пандемии с весны 2020 года «Ростелеком» для поддержки бизнеса запускал ряд акций, которые дали возможность абонентам подключаться и в течении нескольких месяцев пользоваться сервисом «Виртуальная АТС» без абонентской платы. Это позволило многим компаниям настроить эффективное взаимодействие в режиме удаленной работы и не потерять своих клиентов.

«Перешел со стационарного телефона “Ростелекома» на цифровой формат. Очень удобно, потому что не надо платить за личный телефон дома и отдельно за телефон в офисе. “Виртуальная АТС” позволяет одним подключением решать и личные, и производственные вопросы. А с переходом на удаленный формат работы организовал без проблем телефонизированные рабочие места для сотрудников дома», – поделился Станислав Дидковский, директор издательского центра «Мастер».

На основе «Виртуальной АТС» многие государственные организации и частные компании разворачивают горячие линии для работы с населением. В числе клиентов «Ростелекома», подключенных к сервису в 2020 году, международный аэропорт «Владикавказ», Калмыцкий государственный университет, Северо-Осетинская государственная медицинская академия, а также различные региональные министерства и ведомства, коммерческие и государственные организации.

Получить подробную информацию об облачных услугах «Ростелекома» можно на официальном сайте или по телефону 8 800 200 30 00.