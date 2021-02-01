В Сочи закладчика наркотиков задержали с поличным

Фото ГУ МВД по краю

В полицию Адлерского района Сочи позвонили сельские жители. Люди рассказали, что увидели в лесу незнакомого и странно себя ведущего мужчину, который старательно что-то прятал под деревьями.

На место тут же выехал наряд ППС. Полицейские в лесу обнаружили 27-летнего мужчину, который рассовывал по тайникам пакетики с порошком. При досмотре у «грибника» нашли более полусотни таких пакетов. Как показала экспертиза, в пакетах был метилэфедрон, общим весом в 48 граммов.

Кроме того, по координатам в изъятом телефоне мужчины, оперативники обнаружили еще шесть мест закладок наркотиков.

- Сейчас подразделением отдела полиции Адлерского района УВД по городу Сочи в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 УК РФ. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. подозреваемый помещен под стражу,- сообщает ГУ МВД по краю.