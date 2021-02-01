Для строительства дорог в Музыкальном микрорайоне Краснодара начнется изъятие участков земли

Фото мэрии Краснодара

Вскоре в Музыкальном микрорайоне Краснодара начнется большая работа по переводу в муниципальную собственность земельных участков рядом с 55-ю многоквартирными домами.

В этом районе планируются масштабные работы по дорожному строительству. Добровольно отдать участки в собственность города пока согласились лишь трое собственников.

- Сейчас начнём изъятие под дороги прилегающих к многоквартирным домам участков. Специалисты подсчитали, что на проектирование и строительство дорог в микрорайоне понадобится почти миллиард рублей. Денег этих сейчас в городском бюджете нет. Но мы их будем привлекать. И к этому моменту все вопросы с переводом земли в собственность муниципалитета должны быть полностью закрыты, — написал мэр Краснодара Евгений Первышов в своем Telegram-канале .

Мэр поручил начать формирование документации для изъятия части земли под многоквартирными домами для строительства дорог и тротуаров в микрорайоне. Согласно проекту здесь нужно будет, по существу, построить заново 12 участков автодорог.