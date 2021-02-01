На Кубани проверят качество питания в школах и детсадах

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На организацию питания в школах и детсадах Кубани в 2021 году направлено 4 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. Во всех школах работают пищеблоки.

– Это позволило краю на три года раньше срока выполнить поручение президента и обеспечить бесплатным горячим питанием учеников младших классов. У нас в крае достаточно сельхозпроизводителей, которые производят качественную продукцию, ее качество мы можем проверить на каждом этапе, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев в ходе совещания в Краснодаре.

Глава региона поручил в течение ближайшего месяца проверить качество питания в школах и детские садах края. При этом усиленное внимание планируется уделить уделить районам, где сейчас большая часть товаров закупается за пределами края. Речь идет, например, о Ейском и Кущевском районах.

– Малый и средний бизнес готов осваивать новые каналы сбыта, в том числе, это школы и детские сады. Если нужно, проводите с предпринимателями обучение, как участвовать в торгах, прямых поставках. Наши дети должны получать здоровое питание, – подчеркнул Кондратьев.