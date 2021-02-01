На Кубани спасатели сняли с вершины Олимпа пьяного туриста

Фото: пресс-службы «Кубань-СПАС»

В Геленджике спасатели помогли 27-летнему туристу из Ташкента, который заблудился на горе Олимп. Инцидент произошел ночью 31 января.

Мужчина пояснил спасателям, что отправился на гору Олимп, чтобы насладиться ночными пейзажами города-курорта. Но спуститься самостоятельно он не смог и обратился в экстренные службы.

- По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Кубань-СПАС». – Наши сотрудники помогли ему спуститься по тропе к служебной машине и доставили к месту проживания.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи спасли московских туристов, застрявших на высоте 2300 метров. Чтобы спустить вниз людей, понадобилось 20 часов.