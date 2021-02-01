Пять объектов отрасли образования введут в эксплуатацию в Сочи в 2021 году

Фото мэрии Сочи

В 2021 году в Сочи намечено ввести в эксплуатацию два блока начальной школы по 400 мест каждый в лицее №23 и в средней школе №11, школу на 400 мест с блоком детского сада на 80 мест в Красной Поляне. Кроме того, начнется строительство запроектированных в прошлом году десяти объектов образования.

В 2021 также будет завершено строительство спортивного комплекса на Донской, начнется строительство зала единоборств в Кудепсте и универсального спортивного зала в школе №57 в селе Прогресс.

– В Сочи ежегодно строятся объекты социальной направленности. Необходимо держать темп, взятый в прошлом году. Параллельно со строительством нужно готовить проекты и заниматься поиском земельных участков под новые социальные объекты на перспективу, – отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский в ходе совещания в администрации.