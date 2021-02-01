Кубанцы предпочитают подключать интерактивное телевидение вместе с интернетом

Эксперты МТС проанализировали предпочтения абонентов. Краснодарского края. Оказалось, что большинство из них предпочитают экономить, приобретая услуги пакетом. В частности, спросом пользуется интерактивное телевидение, МТС, которое одновременно с интернетом подключили более 60 процентов пользователей.

При этом кубанцы хотят иметь постоянный доступ сразу к нескольким средам вещания - через интернет и с помощью спутникового или кабельного сигнала.

Причиной возросшей популярности телевидения от МТС аналитики считают объединение нескольких пакетных предложения. Так, один пользователь может пользоваться телевидением, домашним и мобильным интернетом.

В прошлом году число пользователей телесервисов компании возросло на 30 процентов. А число зрителей онлайн-кинотеатра увеличилось более, чем вполовину. Причем жители отдаленных территорий Кубани чаще всего приобретали комплекты для спутникового ТВ. Так, максимальное количество зрителей зарегистрировано в Апшеронском, Белореченском, Динском, Кущевском и Славянском районов. Краснодарцы же отдавали предпочтение кабельному телевидению, особенно на участках запуска гигабитной сети.

Всплеск подключений платного ТВ произошел с февраля по май 2020-го. Причиной стал карантин, когда у людей появилось больше свободного времени. После окончания ковидных ограничений число зрителей вернулось к прежним показателям, однако большинство из них перебазировалось в интернет.

Поклонники спутникового и кабельного телевидения больше времени проводили за просмотром детских фильмов и развлекательных программ. Абоненты интернет-телевидения выбирали познавательные и спортивные программы. После закрытия кинотеатров возросло и число посетителей онлайн-кинотеатров.