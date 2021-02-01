В Адыгее сын зарезал отца во время семейной ссоры

Фото СК РФ

27 января в частном доме, на улице Молодежной в хутор Северо-Восточные Сады рядом с Майкопом, обнаружено тело 59-летнего мужчины с ножевыми ранениями.

Вскоре сотрудникам полиции и СК удалось задержать подозреваемого. Им оказался 29-летний сын потерпевшего.

Мужчина рассказал, что у них с отцом случилась ссора семейная ссора, во время которой он не смог сдержать эмоций и ударил отца ножом в грудь. Тот от полученного тяжелого ранения умер на месте.

- Следственным отделом по Майкопскому району СКР по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Задержанному предъявлено обвинение. Судом, по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.