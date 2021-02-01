В Краснодарском крае Центр управления регионом за два месяца обработал более 5,5 тысяч сообщений

Фото администрации КК

Центр управления регионом (ЦУР) начал свою работу всего 2 месяца назад, но за этот время обработал более 5 тысяч сообщений.

- Центр отслеживает конкретные проблемные ситуации в крае и то, насколько быстро и качественно они решаются в городах и районах. Принципиально важно, чтобы специалисты ЦУРа также предлагали варианты их решения, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

С момента открытия в конце ноября 2020 года ЦУР региона обработал более 5500 сообщений. По большей части они затрагивают вопросы утилизации мусора, водоснабжения и качества работы медицинских учреждений.

Сейчас идет запуск новой «Платформы обратной связи». Она называется «Госуслуги.Жалобы» и позволяет сократить время ответа жителям в несколько раз. Первая такая форма уже работает на сайте Новокубанского района.

-Эту систему сейчас внедряют и муниципальные образования – 16 из них готовы к полноценному функционированию платформы. Формы обращений сервиса появляются на сайтах муниципальных администраций, – рассказал руководитель центра Юрий Шевченко.

Вскоре городской ЦУР появится в Новороссийске.