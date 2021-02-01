Всероссийскую патриотическую акцию «Бескозырка» покажут в прямом эфире

Фото администрации КК
На этот раз, из-за пандемии коронавируса, мероприятия пройдут без массового шествия. Третьего февраля матросская бескозырка совершит свой путь от Площади Героев на Малую Землю в сопровождении роты почетного караула.
Подобная акция проходит в Новороссийске уже 53-ий год подряд.
Она посвящена высадке морского десанта на Малую Землю под командованием Цезаря Куникова в ночь с 3 на 4 февраля 1943 года.
После этого бойцы противостояли многократно превосходящим силам противника, и удерживали плацдарм в течение 225 дней
В этом году церемонию покажет в прямом эфире ютуб-канал «Новороссийского телевидения».
Вечером 3 февраля все желающие смогут принять участие в акции «Свеча в окне».
- Акция призвана почтить память участников героев Малой Земли и всех, кто приближал победу в Великой Отечественной войне,- сообщает администрация региона.
Кроме того, на 7 февраля запланирован ночной полумарафон «Малая земля», приуроченный к дате.