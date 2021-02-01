Всероссийскую патриотическую акцию «Бескозырка» покажут в прямом эфире

Фото администрации КК

На этот раз, из-за пандемии коронавируса, мероприятия пройдут без массового шествия. Третьего февраля матросская бескозырка совершит свой путь от Площади Героев на Малую Землю в сопровождении роты почетного караула.

Подобная акция проходит в Новороссийске уже 53-ий год подряд.

Она посвящена высадке морского десанта на Малую Землю под командованием Цезаря Куникова в ночь с 3 на 4 февраля 1943 года.

После этого бойцы противостояли многократно превосходящим силам противника, и удерживали плацдарм в течение 225 дней

В этом году церемонию покажет в прямом эфире ютуб-канал «Новороссийского телевидения».

Вечером 3 февраля все желающие смогут принять участие в акции «Свеча в окне».

- Акция призвана почтить память участников героев Малой Земли и всех, кто приближал победу в Великой Отечественной войне,- сообщает администрация региона.

Кроме того, на 7 февраля запланирован ночной полумарафон «Малая земля», приуроченный к дате.