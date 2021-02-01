В Краснодаре мастер по ремонту дома пропал после получения задатка за работу в 550 тысяч рублей

Фото Олег Золото

В иные полицейские сводки зачастую бывает сложно поверить. Но события, в них описываемые, тем не менее, происходят в реальности.

В полицию в поселке Калинино в Краснодаре обратилась местная жительница. Женщина рассказала несколько оторопевшим полицейским, что стала жертвой своего намерения сделать в доме ремонт.

Мастера по интерьерным работам она нашла в Интернете. Обаятельный молодой человек вскоре приехал, замерил помещения дома и подсчитал стоимость необходимых материалов. Вышла сумма в 550 тысяч рублей.

Хозяйка дома отдала малознакомому человеку всю сумму наличными, и принялась ждать начала ремонта. Однако, он все не начинался. А мастер вполне ожидаемо пропал, его мобильный телефон на звонки не отвечал.

Оперативники угрозыска вскоре задержали подозреваемого 30-летнего жителя Краснодара на улице. Мужчина рассказал, что не смог устоять перед такой внезапно свалившейся на него суммой наличных, и все их потратил на себя, а не на покупку стройматериалов.

- УМВД России по городу Краснодару в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.