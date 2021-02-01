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В 2023 году в Сочи введут в эксплуатацию школу на 1100 мест

На ее строительство выделено более 900 млн рублей
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации КК

Фото администрации КК

916 млн рублей на строительство новой большой школы в Сочи выделено по распоряжению правительства РФ. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

12 школ намечено ввести в эксплуатацию в крае в 2021 году.

Также в этом году начнется строительство школы на 1100 мест в сочинском микрорайоне Северная Бытха.

В 2021 году из федерального бюджета на эти цели направят 532,9 млн рублей, а в 2022 году – 383 млн рублей. Средства предусмотрены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Завершится строительство в 2023 году.

– Проектируемая школа займет площадь в 26,8 тыс. кв. метров. Она рассчитана на 44 класса с обучением в одну смену. Здание будет трехэтажным, сложной конфигурации, состоять из пяти блоков. С учетом рельефа местности необходимо устройство подпорных стенок, – рассказал глава регионального департамента строительства Владимир Вареха.

Рядом со школой в Сочи запланировано строительство детсада на 300 мест.