В Краснодаре проверят законность установки шлагбаумов во дворах жилых домов

Фото мэрии Краснодара

С начала 2021 года в стране вступили в силу новые противопожарные правила, согласно которым устанавливаются новые требования к работе шлагбаумов при въезде во дворы жилых домов.

Шлагбаумы, рамки или сдвижные ворота мешающие въезду пожарных машин во дворы домов и открывающиеся только с помощью индивидуального чипа, по новым правилам подлежат сносу.

- Для заезда пожарной техники либо должны дежурить вахтеры, либо все это должно быть оборудовано в автоматическом режиме, чтобы беспрепятственно в любой момент службы МЧС могли проехать на тот или иной земельный участок, — отметил мэр Краснодара Евгений Первышов.

Вскоре контролировать работу шлагбаумов в краевом центре массово начнут сотрудники полиции и транспортного департамента мэрии.