С начала 2021 года в результате рейдов в Сочи выявлено 9 самостроев

Фото мэрии Сочи

В Сочи продолжаются проверочные рейды сотрудников мэрии по выявлению самостроев в различных районах курорта.

Так, на месте бывшего ванного здание бальнеологического комплекса в микрорайоне Новая Мацеста, частично разрушенного во время наводнения в начале 1990-х годов, теперь вовсю строится апартаментный комплекс. Боле того, в Интернете уже продаются помещения в нем. На стройплощадке идет активная работа.

Между тем, в мэрии Сочи утверждают, что разрешений на строительство объекта не выдавалось.

- Материалы проверки будут сформированы и переданы в соответствующие инстанции для подготовки искового заявления в суд, – рассказал заместитель начальника управления муниципального земельного контроля администрации города Сочи Аслан Ачмизов.

Всего, с начала 2021 года в Сочи выявлено уже девять самостроев. Их возведение приостановлено.