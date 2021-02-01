На планерке депутаты обсудили ход реализации в крае нацпроекта «Культура»

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В кубанском парламенте под руководством председателя ЗСК Юрия Бурлачко состоялось совещание, на котором депутаты рассмотрели ход реализации в регионе национального проекта «Культура».

Начиная обсуждение, Юрий Бурлачко напомнил, что нацпроект действует с 2019 года и включает в себя федеральные проекты «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура», которые также реализуются на территории края. Спикер отметил, что они направлены на модернизацию культурной сферы, создание объектов культуры, широкую поддержку творческих инициатив граждан и организаций, культурно-просветительских проектов, переподготовку специалистов сферы культуры, развитие волонтерского движения и внедрение информационных технологий.

- Основная идеология национального проекта «Культура» – обеспечить максимальную доступность к культурным благам, что позволит гражданам как воспринимать культурные ценности, так и участвовать в их создании, – сказал Юрий Бурлачко.

По информации министра культуры края Виктории Лапиной, за последние два года на мероприятия нацпроекта было выделено 242,9 млн. рублей.

На эти средства удалось отремонтировать 20 домов культуры, создать 8 новых цифровых кинозалов, обеспечить музыкальными инструментами и материалами 25 детских школ и 3 колледжа искусств. Кроме этого, в Лабинске была открыта первая в рамках нацпроекта модельная библиотека, в Краснодарском краевом художественном музее им. Ф.А. Коваленко был запущен первый мультимедийный гид.

А также 1659 работников отрасли смогли повысить свою квалификацию, а более 1,6 тысяч человек пополнили ряды «Волонтёров культуры». Рассказывая о планах на текущий год, министр заверила, что будет продолжена работа по всем направлениям нацпроекта.