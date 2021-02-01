Элитная недвижимость курорта пользуется сейчас невероятно высоким спросом Фото: Юлия БАРАНОВА

В Сочи продают дом за 1,6 млрд рублей. Его площадь превышает 1,2 тысяч квадратных метров.

- Элитная недвижимость в Сочи пользуется сейчас невероятно высоким спросом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» местные риелторы. - Число потенциальных покупателей выросло за 2020 год примерно в половину.

Во время пандемии коронавирусной инофекции в Сочи приехали покупать недвижимость те люди, которые до этого не рассматривали курортную столицу как место для отдыха. Они привыкли проводить свои летние каникулы на лучших курортах Европы, снимали или покупали виллы на Лазурном берегу Франции, в Италии, Испании.

Это россияне, которые предпочитали проводить отпуск за границей. Теперь они покупают очень дорогие квартиры в Сочи, чтобы приезжать сюда отдыхать.