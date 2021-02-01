В Сочи построят гипермаркет спортивных товаров

Фото: sochi.ru.

В Сочи построят гипермаркет спортоваров. Масштабный инвестиционный проект будет реализован на левом берегу главной реки курорта. Эта территория уже давно заброшена.

Общая площадь нового магазина - 3 тысячи квадратных метров. Открытие торгового предприятия намечено на 2022 год.

– Общий объем инвестиций, направленных на реализацию проекта, составит более 600 миллионов рублей, – сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель главы Сочи Владимир Пушкарев.

По его словам в гипермаркете будет создано 40 новых рабочих мест.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что согласно региональной стратегии развития физкультуры и спорта, уже через 10 лет около 70% жителей края должны будут иметь возможность регулярно проводить время за спортивными занятиями. При этом в регионе делают ставку не крупный инфраструктурные проекты, а прежде всего на доступность спортивных объектов для обычных людей.