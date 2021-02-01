В Краснодаре демонтируют более 400 незаконных рекламных указателей

Фото: krd.ru.

В краевом центре на 426 коммуникационных указателях, установленных на улицах, незаконно размещена реклама. Это демонстрирует нарушение условий соглашения с установившей их компанией. В адрес фирмы направлена информация о расторжении договора.

— Обилие рекламных конструкций — это плохая тенденция, — считает мэр Краснодара Евгений Первышов.

Перечень адресов, где установлены незаконные рекламные конструкции, передан в управление муниципального контроля. Баннеры будут демонтированы.

Кроме того, на дорогах Краснодара выявлена незаконная реклама и на 89 дорожных знаках.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что власти Краснодара рассказали о сносе незаконных объектов и рекламных конструкций в городе. В судах различных инстанций находится 391 исковое заявление о демонтаже самостроев.