К тушению пожара в Темрюкском районе могут привлечь вертолет

Фото пресс-службы регионального ГУ МЧС

В плавневой зоне Ахтанизовского лимана больше 13 часов полыхает камыш. В настоящее время огнем охвачено 400 квадратных метров. Спасатели отмечают, что угрозы населению нет.

- Пожар вспыхнул в 7 км от станицы Ахтанизовская. Огнетушащих средств достаточно. Сложность тушения пожара заключается в труднодоступности местности и сильном восточном ветре, порывами до 15 м/с, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также в краевом МЧС добавили, что к работам привлечено два плавсредства, оборудованных мотопомпами. В готовности находится вертолет МЧС России с ВСУ-5.

Неделю назад «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала, что под Анапой также горели плавни. Там огонь прошелся по территории в две тысячи квадратных метров.