В Темрюкском районе потушили пожар в плавнях

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Природный пожар начался 1 февраля около шести часов вечера в плавнях Ахтанизовского лимана, что в Темрюкском районе. Огнем была охвачена труднодоступная местность. Плюс ко всему порывы ветра достигали 15 м/с – языки пламени распространялись с большой скоростью. Камыш полыхал около 13 часов. Утром 2 февраля спасателям все-таки удалось с ним справиться.

- Пожар вспыхнул в 7 км от станицы Ахтанизовская. Утром к работам было привлечено два плавсредства, оборудованных мотопомпами. Всего в ликвидации природного пожара учавствовало 45 человек и 13 единиц техники, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожар в плавневой зоне Ахтанизовского лимана полностью потушили 2 февраля в 8:05, добавили спасатели.