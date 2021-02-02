В аэропорту Краснодара кассир забирала деньги пассажиров после аннулирования билетов

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В компанию по продаже билетов с жалобами обратились пассажиры. Они рассказали, что не смогли улететь по ранее купленным билетам. Руководитель в недоумении обратилась в полицию.

- В дежурную часть в аэропорту Краснодар обратилась руководитель одной из фирм, которая занимается продажей авиабилетов. Женщина рассказала, что люди пожаловались на аннулированные билеты, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

После проверки выяснилось, что 38-летняя кассирша оформляла электронные билеты, а когда клиенты уходили она их аннулировала и оформляла возврат денег, забирая их себе.

- Кассир обманула нескольких пассажиров и присвоила себе более ста тысяч рублей. В настоящее время в отношении нее возбуждено уголовное дело, - добавили полицейские.