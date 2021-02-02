На Кубани мелиорируемые земли увеличат на 18 тысяч гектаров

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В настоящее время общая площадь орошаемых земель в Краснодарском крае составляет порядка 386 тысяч гектаров. Большая их часть отводится под рисовые оросительные системы. За три года в регионе планируют нарастить площадь мелиорируемых земель еще на 18 тысяч гектаров.

– Наращивание площади орошаемых земель сегодня крайне необходимо. Выращенные в регионе овощи и зерновые культуры, в том числе, будут ориентированы и на экспорт. На мелиорируемых землях урожайность, как правило, увеличивается более чем на 10%, – отметил заместитель губернатора Андрей Коробка.

В настоящее время министерство сельского хозяйства Кубани проводит оценку и планирует, какие земли введут под орошение в 2021 году. Стоит отметить, что в прошлом году в регионе ввели в эксплуатацию свыше 5,8 тысяч гектаров мелиоративных систем.