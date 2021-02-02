Врио главы Сириуса спросил у жителей, как улучшить федеральную территорию

Фото: instagram.com/andrey_stolyarov_sirius

Врио главы Сириуса Андрей Столяров два дня назад зарегистрировался в соцсетях, чтобы быть ближе к народу. Он считает, что интернет-площадка поможет вместе с жителями быстрее решать насущные проблемы. Накануне чиновник опубликовал пост с вопросом к населению, что нужно сделать в первую очередь на федеральной территорим.

- Хочется сделать федеральную территорию особенной и уникальной. С необычной, но удобной навигацией. Какие мысли и идеи, друзья? Будем делать? – написал Столяров в своем аккаунте в Instagram.

Кроме того, врио главы пообещал в скором времени провести очную встречу с жителями и обсудить, в том числе, концепцию набережной, на которую будет проведен конкурс, сообщает Сочи Стрим.