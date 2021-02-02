В Краснодарском крае отмечают 100-летие композитора Григория Пономаренко

Фото: admkrai.krasnodar.ru

2 февраля исполнилось 100 лет народному артисту СССР Григорию Пономаренко. Композитора нет в живых уже 25 лет, но его творчество навсегда останется в сердцах людей.

- Наверное, в стране нет человека, который бы не знал песен нашего знаменитого земляка. Например, «Оренбургский пуховый платок», «Не будите, журавли, вдов России», «Песня родному краю», «Краснодарская улица Красная». Он был гением своего времени, - написал в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Григорий Пономаренко внес неоценимый вклад в развитие культуры Краснодарского края. Именем композитора названо несколько кубанских музыкальных школ и краснодарская филармония, также проводится Всероссийский фестиваль имени Пономаренко.

Григорий Пономаренко родился 2 февраля 1921 года на Украине. В школе не учился, грамотой овладел самостоятельно. Играть на баяне учился с пяти лет, а в 12 лет уже сочинял музыкальные оформления к спектаклям. Более 10 лет Пономаренко был творческим лидером Ансамбля МВД СССР. В 1973 году переехал в Краснодар, в 1997 году его именем назвали Краснодарскую филармонию. Погиб Григорий Пономоренко 7 января 1996 года в автокатастрофе.