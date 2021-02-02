Жители Кубани выбирают «бесконтакт»: в 2020 году количество безналичных оплат проезда выросло в два раза

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка.

СберБанк подсчитал, что за 2020 год количество безналичных оплат в транспорте выросло в два раза. Жители и гости края оплатили свыше 50 млн поездок безналичным способом, это в 2 раза больше, чем в 2019 году. Больше всего безналичных транзакций было в сентябре, октябре и декабре 2020 – 6,3 млн, 6,2 млн и 6,5 млн соответственно. Наименьшее количество оплат картой – 590 тысяч – зафиксировано в апреле, что связано с действием ограничительных мер в регионе. В мае динамика начала улучшаться, а в июне количество безналичных оплат в транспорте превысило показатели начала года.

Городами-лидерами по количеству безналичных оплат проезда стали Краснодар и Сочи, где зафиксирован самый значительный прирост за год – в 2,2 раза.

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка.

Банк работает над увеличением доступности оплаты картой в транспорте Краснодарского края. В 2020 году к системе безналичной оплаты проезда подключились Армавир, Кореновск, ст. Северская, Лабинск, Тимашевск, Абинск и Гулькевичи. За год терминалами оборудованы 1328 бортов транспорта, прирост составил 60%.

Татьяна Сергиенко, управляющий СберБанка по Краснодарскому краю:

«Мобильность – ключевая потребность человека сегодня. СберБанк помогает сократить время на технические операции, чтобы сохранить его для более важных вещей. Растущая популярность оплаты проезда в одно касание обусловлена ее простотой и удобством - как для пассажира, так и для кондуктора. Оплачивать проезд по безналу можно в 6 крупнейших городах и 13 муниципальных районах Краснодарского края, в этом году мы планируем дальше развивать этот проект».

Автоматизированная система оплаты проезда в общественном транспорте - совместный проект СберБанка, администрации Краснодарского края и операторов «Электронный билет Кубани» и «Дарапти». Для оплаты проезда достаточно приложить к терминалу бесконтактную банковскую карту, смартфон или смарт-часы с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, GPay.