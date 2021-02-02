В Краснодаре строятся сразу шесть новых детсадов

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В настоящее время в краевом центре строители активно работают над созданием шести детских садов. После сдачи объектов в дошкольных учреждениях Краснодара появится 1370 мест.

- В городе строятся: детсад на 80 мест по улице Автолюбителей, 6/2, садик на 250 мест в ЖК «Сосновый бор», на 250 мест на территории микрорайона «Родные просторы» в поселке Знаменском, здание на 190 мест в поселке Водники по улице Ботанической, 2/1, на 300 мест в районе улицы Конгрессной и также на 300 мест по улице Владислава Посадского, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также в мэрии отметили, что детский сад на Посадского уже в этом месяце сдадут в эксплуатацию.

- В январе в администрацию края дополнительно были направлены заявки на финансирование строительства еще пяти детсадов в Краснодаре, - добавили в мэрии.