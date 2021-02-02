ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в Краснодарском крае

Работа по выявлению незаконного сбыта средств поражения продолжается Фото: Михаил ФРОЛОВ

2 февраля в ФСБ РФ сообщили, что в 19 регионах страны задержали 43 подпольных оружейника. В числе субъектов, которые оказались в облаве, числится и Краснодарский край. Но число задержанных конкретно в регионе не уточняется.

- В январе в Москве, республиках Карелия, Коми, Мордовия, Хабаровском и Краснодарском краях, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Иркутской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Свердловской и Томской областях задержаны 43 нелегальных оружейника. Прекращена деятельность 28 подпольных мастерских, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Центре общественных связей ФСБ России.

Силовики у подпольных оружейников изъяли пушки пулеметы, автоматы, винтовки, пистолеты, мины, гранаты и другие боеприпасы.

В ведомстве отметили, что продолжают отслеживать и пресекать противоправную деятельность.