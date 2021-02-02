На Кубани назвали города с новыми заражениями коронавирусом

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб региона опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация с коронавирусом остается напряженной, но несколько дней подряд наблюдался спад заболевших. По данным на 2 февраля за последние сутки в Краснодарском крае число заболевших выросло на 183 человека. Самыми зараженными стали пять городов и четыре района.

- Больше всего случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Краснодаре, Сочи, Анапе и Геленджике – 40, 25 и по 9. Также самыми зараженными стали Выселковский район с 14 новыми случаями, Горячий Ключ и Темрюкский район – здесь по восемь заболевших, а также Армавир, Белореченский и Ейский район, где прибавилось по семь пациентов с коронавирусом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе Краснодарского края.

По шесть положительных результатов отмечено в Апшеронском и Туапсинском районах. По четыре человека попали в госпитали в Красноармейском и Староминском районах. По три новых пациента в Кущевском, Отрадненском и Новопокровском районах. По два – в Крыловском, Славянском и Щербиновском районах. По одному человеку с COVID-19 выявлено в Динском, Кавказском, Северском и Успенском районах.

Стоит отметить, что в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких сейчас находятся 105 пациентов, еще четверо – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.