В Краснодарском крае двоих полицейских осудили за взятку

Приговор в законную силу еще не вступил

В январе прошлого года полицейские из Гулькевичского района вымогали взятку у наркомана. Они просили у местного жителя, задержанного с запрещенными веществами, полмиллиона рублей за непривлечение к ответственности. Мужчина согласился отдать 300 тысяч, но сообщил о требовании оперативникам. При передаче денег полицейских задержали сотрудники ФСБ.

В судебном заседании мужчины, ранее признававшие свою вину, отказались от данных в ходе следствия показаний, один из них также отказался и от последнего слова.

- Суд признал подсудимых виновным и назначил по семь и восемь лет лишения свободы, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах. Также мужчины должны будут выплатить штраф в размере пятикратной суммы взятки, то есть миллион рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевого суда.

Отбывать наказание уже бывшие полицейские будут в колонии строгого режима.