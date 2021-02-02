На Кубани полицейский отдал наркотики двоим жителям Усть-Лабинска, и тут же задержал их, как наркодельцов

Фото СК РФ

В марте 2020 года полицейский опер угрозыска в Усть-Лабинске решил радикально повысить раскрываемость преступлений. Но сделал это весьма оригинальным образом.

Угрозами он заставил местных 25-ти и 31-летнего мужчин сначала взять у него же упаковки с наркотиками, а потом сам же «разоблачил» их, как «наркоторговцев». Более того, оперативник еще и заставил обоих мужчин сознаться в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ, которого они на самом деле не совершали.

О безудержном служебном «рвении» полицейского мужчины сообщили в Следком. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники управления ФСБ России по краю.

- Следственным отделом по Усть-Лабинскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска отдела МВД России по Усть-Лабинскому району. Он обвиняется в двух эпизодах превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п.«в» ч.3 ст.286 УК РФ) и двух эпизодах незаконного приобретения и хранения наркотических веществ в значительном размере (ч.1 ст.228 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.

Полицейский пока находится под домашним арестом.