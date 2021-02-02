Бывший начальник отряда МЧС по Адыгее предстал перед судом за мошенничество с бюджетными деньгами

Фото СК РФ

Бывший начальник отряда МЧС по Адыгее в ноябре 2013 года решил пополнить свою личную казну путем изымания денег из госбюджета.

Для этого он попросил своего приятеля-директора автопредприятия, заключить два договора на ремонт автомобилей ведомства, но сам ремонт не проводить.

Вместо этого, после заключения х договоров на общую сумму более чем в 290 тысяч рублей и их поступления на расчетный счет ремонтников, бывший начальник отряда попросил директора предприятия вернуть ему переведенные деньги, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению.

- Собранные следственным отделом по г. Майкопу СКР по Республике Адыгея доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего начальника отряда МЧС по Республике Адыгея. Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество),- сообщает СУ СК по Адыгее.

Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Республике Адыгея.

Приговором суда бывшему начальнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года условно с испытательным сроком 3 года.