Банк РНКБ увеличил лимит по бесконтактной оплате без ввода PIN-кода

Банк РНКБ предоставил своим клиентам возможность совершать бесконтактные платежи с помощью карт "Мир" без ввода PIN-кода до 3000 рублей. Инициатором данного обновления выступила Национальная система платежных карт, которая увеличила лимит для операций без подтверждения PIN-кодом при бесконтактной оплате по картам платежной системы «МИР» с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.

Отметим, что все клиенты РНКБ могут при необходимости самостоятельно устанавливать лимиты по бесконтактной оплате без ввода PIN-кода в мобильном приложении банка. При этом, если ранее клиент уже менял лимит по бесконтактной оплате, то у него останется установленный им лимит. Если же лимит установлен по умолчанию, то он будет автоматически увеличен до 3000 рублей.

В период пандемии большинство клиентов банка предпочитают пользоваться дистанционными каналами обслуживания без визита в офис банка: мобильное приложение банка, интернет-банк, терминалы самообслуживания. Также самым популярным в регионах присутствия банка является бесконтактный способ оплаты при осуществлении расчетов в торгово-сервисной сети - благодаря ему сводятся к минимуму контакты с любыми поверхностями.

Напомним, что в мобильном приложении РНКБ клиентам доступна возможность самостоятельного изменения лимитов не только по бесконтактной оплате покупок в магазинах, но также и по снятию наличных, и по онлайн-платежам.

По данным РНКБ, в январе 2021 года доля бесконтактных транзакций в терминалах превысила 90%, что на 21% больше чем за аналогичный период 2020 года.