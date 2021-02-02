Таксиста в Сочи наградят за спасение редкой черепахи

Фото Сочинского нацпарка

Руководство одной из компаний такси в Сочи приняло решение наградить грамотой и подарками своего внимательного и заботливого сотрудника, который спас редкую черепаху, не дав ей погибнуть под колесами машин.

Водитель ехал на вызов в Адлерском районе, когда заметил медленно переползающую трассу черепаху.

- На дороге с оживленным движением животное могли сбить проезжающие автомобили. Черепаха показалась мне такой беспомощной и я решил ее спасти, - рассказывает Рустам.

Фото найденной черепахи отправили в научный отдел Сочинского нацпарка, где ученые определили, что это редкий исчезающий вид колхидской болотной черепахи Emys orbicularis colchica, занесенной в Красные книги РФ и края.

Этот вид черепах находится на грани исчезновения, в дикой природе их осталось всего около 30 особей.

-Животное выпустили в естественную среду обитания,- рассказали в Сочинском нацпарке.