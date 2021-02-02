На Кубани станцевали вальс на вокзале и в аэропорту

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В 78-ую годовщину Победы в битве под Сталинградом «Молодёжка ОНФ» проводит акцию «Случайный вальс». Это уже знакомый жителям страны танцевальный флешмоб, присоединиться к которому может любой желающий.

Сегодня акция проходит на центральных улицах российских городов, в парках, на бульварах и в скверах, на вокзалах и в аэропортах. Вместе с профессиональными танцорами, студентами и школьниками участники «Молодёжки ОНФ» танцуют под знаменитую мелодию Марка Фрадкина «Случайный вальс».

- «Случайный вальс» - это не просто история любви. Это память в танце. Это напоминание о силе характера и вере в Победу наших солдат. Это рассказ о любви к Родине, о том, какими невероятными усилиями наши прадеды защищали свою страну, - отметил заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального Штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

В Краснодаре 2 февраля в 12 часов в аэропорту им. Екатерины || был организован музыкальный флэшмоб, участники которого закружились в вальсе. Участие приняли представители «Молодежки ОНФ» вместе со студентами хореографического отделения Краснодарского педагогического колледжа, также к танцу присоединялись все желающие. Партнерами акции выступили Международный аэропорт Краснодар и Союз транспортников Кубани.

«Акция «Память в танце. Случайный вальс» проходит в регионах России уже четвертый год. Ребята с трепетом ждут наступления февраля, чтобы вновь закружиться в вальсе под уже полюбившиеся строки. Очень здорово, что через музыку мы узнаем о важных страницах нашей истории, о судьбах людей, благодаря которым мы живём», - участник команды Молодёжки ОНФ в Краснодарском крае Виктория Заика.

Всероссийская акция «Случайный вальс» сегодня проходит в 79 регионах страны.