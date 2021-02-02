В 2020 году на Кубани заявители чаще всего запрашивали сведения о недвижимости в электронном виде

Фото мэрии Сочи

Кадастровая палата по Краснодарскому краю подвела итоги предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) за 2020 год. За указанный период учреждением сформировано более 2,7 млн выписок, при этом доля предоставленных в электронном виде сведений составила 86% от общего количества документов. Всего с 2017 года учреждением выдано более 8,5 млн сведений из реестра недвижимости.

Самым популярным предоставленным документом является выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости: за 2020 год учреждением подготовлено более 830 тыс. таких выписок.

В минувшем году сохранялся стабильный интерес в получении сведений об объекте недвижимости: за указанный период сформировано более 460 тыс. таких выписок.

Также Кадастровой палатой по Краснодарскому краю предоставлено около 570 тысяч выписок о правах отдельного лица, более 200 тысяч выписок о переходе права собственности на объекты недвижимости и почти 170 тысяч выписок о кадастровой стоимости. Несмотря на ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой, спрос на получение сведений о недвижимости увеличился на 24% по сравнению с 2019 годом.

На сегодняшний день выписка из ЕГРН – единственный документ, подтверждающий право собственности на недвижимость. Получение актуальной и достоверной информации об объекте недвижимости позволит обезопасить граждан от непредвиденных неприятных ситуаций перед проведением сделок с имуществом

Добавим, что с начала 2020 года из всего объема сведений более 2,3 млн. выписок из ЕГРН было предоставлено заявителям в электронном виде. Таким образом, электронный формат предоставления сведений наиболее востребован заинтересованными лицами как физическими, так и юридическими.

Заказать выписку из ЕГРН можно в бумажном виде, путем подачи в любой офис МФЦ заявления о предоставлении сведений из реестра недвижимости, или в электронном виде, воспользовавшись онлайн-сервисом Федеральной кадастровой палаты, сервисом Росреестра или единым порталом государственных и муниципальных услуг и направив соответствующий запрос.

Сведения из ЕГРН предоставляются в течение 3 рабочих дней. При подаче запроса через МФЦ срок выдачи документов увеличивается на 2 рабочих дня. Через онлайн-сервис Федеральной кадастровой палаты сведения можно получить в течение 8 минут.