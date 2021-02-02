Отсрочка закончилась! «ТНС энерго Кубань» направило 61 тысячу уведомлений об отключении электроэнергии

Фото: ПАО «ТНС энерго Кубань».

Свет горел – пора за него заплатить! «ТНС энерго Кубань» в январе направило уведомления об ограничении энергоснабжения. Мораторий на запрет введения данной ограничительной меры закончился 1 января 2021 года. «ТНС энерго Кубань» как и все ресурсоснабжающие компании страны воздержались от выставления пеней и введения ограничительных мероприятий. К сожалению, ослабление мер, повлекло за собой существенный рост неплательщиков.

Уведомления были отправлены заказными письмами, посредством смс и email-сообщений, а также нарочно. В общей сложности было доставлено более 61,1 тысячи уведомлений о грядущем отключении света.

Ограничение энергоснабжения — мера, на которую гарантирующий поставщик на территории Краснодарского края и республики Адыгея вынужден пойти из за сложившейся ситуации с неплатежами. За январь 2021 года задолженность граждан за потребленную электроэнергию составила почти 415 млн рублей.

«Пока действовал мораторий мы не могли пользоваться основными инструментами борьбы с неплательщиками, а именно ограничением энергоснабжения и начислением пеней. Мы в разы усилили досудебную и судебную работу, на которую не было наложено вето. Всего за 2020 год нами было подано свыше 28,7 тысяч заявлений о выдаче судебных приказов, что в 3 раза больше чем в 2019 году» – пояснил начальник управления по работе с дебиторской задолженностью «ТНС энерго Кубань» Роман Малоземов.

Энергосбытовая компания рекомендует своим клиентам, получившим уведомления, ответственно отнестись к предупреждению и погасить имеющиеся долги за электричество, так как уже в феврале-марте начнутся массовые отключения неплательщиков. А уже введенный режим ограничения повлечет за собой значительные сложности и материальные затраты: ведь в соответствии с действующим законодательством, подключить энергоснабжение возможно будет только после полной оплаты долга, а также расходов компании, связанных с отключением и подключением потребителя.

Если взыскание задолженности не будет достигнуто и после ограничения потребителя, то энергетики в праве обратиться в суд. И тогда до момента погашения долга неплательщика также ждет запрет на выезд за границу и регистрационные действия в отношении транспорта, наложение ареста на имущества, счетов и вкладов, удержание суммы долга из зарплаты.

Для оплаты задолженности можно воспользоваться следующими способами совершения платежа:

— банковской картой в «Личном кабинете потребителя» на сайте ПАО «ТНС энерго Кубань»; — в режиме онлайн на сайте ПАО «ТНС энерго Кубань» kuban.tns-e.ru;

— с помощью мобильного приложения для iOS или Android; — в кассах ЕИРЦ Краснодарского края; — через офисы и банкоматы ПАО «Сбербанк России», а также «Сбербанк Онлайн»; — в офисах и банкоматах банков партнеров ПАО «ТНС энерго Кубань»; — в АО «Почта России».