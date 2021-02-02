Краснодарский край стал пилотным регионом по созданию единого информационного ресурса о земле и недвижимости

Фото мэрии Сочи

В 2021 году Росреестр и Минцифра запустили пилотный проект по созданию единого информационного ресурса по учету земли и недвижимости. Данный проект был разработан Росреестром, а позже одобрен Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2429 "О проведении в 2021 году эксперимента по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости".

Участие в эксперименте принимаетКраснодарский и Пермский края, а также Иркутская область и Татарстан.

В рамках пилотного проекта сотрудниками Кадастровой палаты по Краснодарскому краю на сегодняшний день проводится масштабная работа по сбору данных.

Для того чтобы система заработала в полную силу и при этом была учтена вся информация о земле и недвижимости, которая находится на территории двух районов нашего края, которые участвуют в эксперименте (города Армавир и Кореновский муниципальный округ),специалисты ведомства плотно взаимодействуют с департаментом строительства Краснодарского края, департаментом по архитектуре и градостроительству Краснодарского края, департаментом имущественных отношений Краснодарского края, департаментом транспорта и дорожного хозяйства, а также с управлением государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края.

В список посещаемых организаций входят все департаменты Краснодарского края. Сотрудниками ведомства в настоящий момент проводятся рабочие встречи в районах Краснодарского края.

Для успешного внедрения Единого информационного ресурса о земле и недвижимости в Краснодаре в середине февраля запланирована рабочая встреча руководителя Росреестра Скуфинского Олега Александровича и губернатора Краснодарского края Кондратьева Вениамина Ивановича. В ходе совещания глава Росреестра и глава администрации Краснодарского края подпишут соглашение о «дорожной карте»в контексте Постановления ПравительстваРФ от 31.12.2020 N 2429.

«Дорожная карта» – включает в себя цикл мероприятий, связанных с наполнением Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями. С помощью карты в ЕГРН вносятся данные, которые требуются для определения кадастровой стоимости недвижимого объекта (категория земель, разрешенное использование), выявление правообладателей ранее учтенных объектов (речь идет о земельных участках права, на которые были оформлены до 2000-х годов), устранение дублирующих сведений, исключение технических и реестровых ошибок из госреестра недвижимости.