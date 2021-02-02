Власти Сочи поднимают горожан на борьбу с мраморным клопом

Фото мэрии Сочи

Власти Сочи напомнили горожанам, что настало самое время бороться с мраморным клопом. Это насекомое буквально оккупировало город в последние несколько лет.

В период зимовки клопы становятся наиболее уязвимыми. Их гораздо легче найти и уничтожить.

Основным методом в борьбе с вредителем считается механический сбор - особенно на чердаках, в пристройках и сараях.

Эту работу должны провести как собственники частных домов , так и управляющие компании, в многоквартирных домах во всем Сочи.

- Необходимо обращать внимание и на участки с пасеками, так как поступает информация о массовом скоплении коричнево-мраморного клопа в ульях, – рассказал директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации города Сочи Александр Мамлай.