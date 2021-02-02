Адлер стал самым популярным местом отдыха у россиян зимой 2021 года

Фото мэрии Сочи

Турция зимой 2021 года, по данным турагентств, уступила пальму первенства российским курортам. Соотношение в спросе получилось 31 на 44 % . При этом более 55% приобретенных путевок среди всех российских направлений пришлись на Адлер.

Вслед за Адлером по нисходящей в рейтинге популярности у туристов следуют Красная Поляна, Сочи, Санкт-Петербург и крымская Ялта.

Средняя стоимость недельного тура составила 32 500 рублей.

- При этом, самым дорогим курортом оказалась Красная Поляна. там средний чек составил 51 тысячу рублей,- говорится в материалах исследования Travelata.ru.