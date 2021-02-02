170 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке Армавира

Фото ГУ МЧС по краю

Примерно в час дня 2 февраля дежурному ЕДДС в Армавире поступило от местных жителей сообщение о пожаре на пятом этаже жилого дома на улице Луначарского..

Срочно к месту пожара направлены сотрудники МЧС России. Пожарные первым дело обследовали помещения рядом с горящей квартирой.

Из дома вывели 170 жильцов. Пожар локализован на площади квадратных метров. По предварительным данным, один пострадавший доставлен в больницу с ожогами.

К ликвидации возгорания привлечены серьезные силы- от РСЧС 50 человек и 23 единицы техники, от МЧС 21 сотрудник и 13 единиц техники.

- На месте работают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работ МЧС России для установления всех причин и обстоятельств происшествия,- сообщает ГУ МЧС по краю