Видео взрыва в жилом доме в Армавире

Фото: скриншот видео

Жилая многоэтажка горела в Армавире. Во время монтажа натяжных потолков здесь прогремел взрыв газа. Из квартиры сразу же повалил дым. Возгорание было видно практически со всех частей города. Площадь пожара составила 45 квадратных метров.

- В результате происшествия было эвакуировано 170 человек. Один человек пострадал, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по краснодарскому краю.

Сейчас пожар уже ликвидирован. Ликвидацией последствий взрыва занимаются спасатели.

В распоряжении КП – Кубань появилось видео, снятое сразу после взрыва в многоэтажке. На записи видно, как огонь за считанные секунды охватил пламенем все жилище.