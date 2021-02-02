Из-за взятки в 3 тысячи рублей полицейский в Адыгее потерял работу и приобрел тюремный срок

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Оперуполномоченный полиции в Майкопе решил подзаработать, используя свое служебное положение. 11 января 2020 года предложил владельцу автомобиля, помещенного на штрафстоянку, помочь с возвратом машины без привлечения водителя к выплате штрафа.

За свои услуги полицейский попросил 3 тысячи рублей, но обещание свое так и не выполнил.

- Собранные следственным отделом по г. Майкопу СКР по Республике Адыгея доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего оперуполномоченного отдела МВД России по г. Майкопу. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество),- сообщает СУ СК по Адыгее.

Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Республике Адыгея.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года условно с испытательным сроком 1 год со штрафом в размере 40 тысяч рублей.