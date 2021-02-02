За 2020 год в бюджет Кубани от предприятий потребсферы поступило 46,5 млрд рублей

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Потребительская сфера региона постепенно восстанавливается после ограничений из-за карантина, введенногог в связи с угрозой коронавируса.

При этом предприятиям отрасли предоставили налоговые отсрочки, а структуры МСП, отнесенные к наиболее пострадавшим отраслям, были освобождены от уплаты налогов за 2 квартал 2020 года.

- Те не менее они обеспечили рост поступлений в консолидированный бюджет края в размере 3,8 млрд рублей, – отметил глава департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя края Роман Куринный.

В целом за 2020 год от предприятий потребительской сферы Краснодарского края в консолидированный бюджет региона поступило 46,5 млрд рублей. В целом оборот в отрасли составил почти 3,5 трлн рублей, что превышает показатель прошлого года на 2,7%.

Стабилизируется розничная торговля, а оптовый сектор даже показывает рост.