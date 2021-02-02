Курсанты Ушаковки провели акцию «Красная гвоздика»в память о моряках-черноморцах

Фото: ГМУ им. Ф.Ф.Ушакова.

Сегодня, 2 февраля в Новороссийске состоялась акция памяти «Красная гвоздика». Она посвящена подвигу моряков-черноморцев.

Алые цветы на воды Цемесской бухты опустили курсанты Государственного морского университета имени адмирала Ушакова. Сегодня к будущим морякам присоединились новороссийские анармейцы, участники литературно-патриотического клуба «Шхуна ровесников».

Впервые ритуал памяти состоялся в 2009 году его инициаторами стали курсанты университета, - участники патриотического клуба «Шхуна ровесников». Сегодня мероприятие стало ежегодной городской традицией. Особое значение акция обрела для студентов ушаковки. Ведь ребята являются достойными продолжателями традиций.

- Я горжусь тем, что подвиги моряков не забыты. Такими церемонии, необходимы для того, чтобы и другие поколения помнили о героизме дедов и прадедов, - поделился впечатлениями четверокурсник Виталий Корнияш.

Фото: ГМУ им. Ф.Ф.Ушакова.

Курсанты возложили венок к подножию памятника «Неизвестному матросу», и опустили цветы в Черное море. Красные гвоздики - символ крови, пролитой во время высадки героического десанта, олицетворение мужества, храбрости и самопожертвования.

Отметим, ущакоцы участвуют во всех патриотических акциях города-героя. Вахта памяти «Бескозырка», восстановление памятников Великой Отечественной, уход за могилами ветеранов, поисковая работа – ни одно мероприятие не обходится без помощи курсантов.

- «Бессмертный полк», субботники на братских могилах, операция «Погибаю, но не сдаюсь» в память о затопленной новороссийской черноморской эскадре, «Каменный календарь». Все эти инициативы поддерживают ушаковцы, а часто и сами выступают организаторами, - рассказал начальник Центра патриотического воспитания университета, руководитель клуба «Шхуна ровесников» Иван Сидоров.